A proposito di assembramenti: è assalto ai buoni spesa a Foggia, ecco la fila all'esterno del Comune

Modelli per i buoni spesa pronti e i foggiani si precipitano in Comune. Il web si scatena, l'immagine dei cittadini in fila, "senza mascherine" tuona qualcuno, ma soprattuto in virtù del mancato rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, fa insorgere la rete, a proposito degli assembramenti vietati.

Ieri il sindaco aveva annunciato la disponibilità dei buoni spesa, la risposta delle famiglie bisognose non si è fatta attendere ma all'esterno di palazzo di città l'immagine che ne vien fuori è di una trentina di persone in fila. "Questi modelli possono essere acquisiti e consegnati sia presso l'assessorato delle Politiche Sociali e alle tre circoscrizioni del Candelaro, del Cep e di via Scillitani. Inoltre anche presso la sede del Comune di Foggia. Sono esclusivamente a favore delle persone che non hanno il reddito di cittadinanza, ma rivolte alle famiglie bisognose che chiudendo le loro attività sono scivolate nello stato di povertà" le precisazioni del primo cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.