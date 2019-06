Picchiato a scuola "per l'ennesima volta", 15enne vittima di bullismo finisce in ospedale. L'urlo disperato della madre: "Basta!"

L’ennesimo atto di violenza a scuola lo ha spedito nuovamente in ospedale. Dove si trova tutt’ora. “Ha fatto i raggi ed aspettiamo di fare la tac. Ha ecchimosi su tutto il corpo e un forte mal di testa “ ci dice la mamma, stanca per “i numerosi atti di bullismo” di cui è vittima il figlio, un ragazzo 15enne che frequenta il primo anno all’Istituto Pacinotti, a Foggia. “Da quando è iniziato l’anno scolastico – ci racconta la donna- vivo con l’ansia di ricevere una telefonata da scuola perché lo hanno picchiato per l’ennesima volta”. L’ultima oggi, davanti all’insegnante di italiano: un compagno di classe lo ha aggredito prima verbalmente, ci racconta la donna, poi si è scagliato contro il 15enne fisicamente. Ne è nata una colluttazione, ad avere la peggio è stata la vittima di sempre. E questo nonostante la presenza del docente.

Dall’inizio dell’anno scolastico la donna sarà stata chiamata sei volte dall’istituto. E sempre per la stessa ragione. “Fanno branco, non so perché hanno preso di mira il mio ragazzo” lamenta disperata. Ha interessato già in un’occasione le forze dell’ordine. Ora è intenzionata a sporgere denuncia. “Ho chiesto più volte di cambiare classe o istituto ma mi è sempre stato risposto che la situazione si sarebbe acquietata. Non è successo. E la scuola pare non possa far altro che mettere note disciplinari e sospensioni”. Una storie triste di bullismo. Un appello disperato di una donna che non sa più come fare per fermare le violenze sul figlio. La denuncia formale e l’indagine che ne deriverà dovrebbero riuscire a dare una risposta, più o meno risolutiva, al caso. Che, purtroppo, non è e non sarà l’unico. E trova impreparati anche i docenti evidentemente.