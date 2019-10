'Bulli' in azione a Foggia, 14enne preso a calci e strattonato in centro: fermato un membro della baby gang

Ancora episodi di violenza gratuita tra giovanissimi (e in danno di giovanissimi), a Foggia. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, nella cosiddetta 'piazzetta', in pieno centro cittadino.

Un ragazzo di 14 anni, foggiano, è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei formato da circa 10 minori. Testimoni parlano di calci e strattonamenti ai danni del ragazzino, che è stato anche scaraventato contro la saracinesca di una attività commerciale di piazza Cattedrale. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della polizia locale, che ha soccorso il ragazzo (che non avrebbe riportato ferite gravi) e avviato le ricerche degli aggressori (che, nel frattempo, si erano dati alla fuga). Poco dopo, gli agenti della locale sono riusciti ad individuare e fermare uno dei presunti aggressori. Dopo le operazioni di rito, entrambi i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.