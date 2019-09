Bulli in azione a Parco San Felice: adolescenti aggrediti senza motivo, giovanissimo ferito alla testa

Ancora bulli in azione a Foggia.

E' accaduto la scorsa notte, a Parco San Felice, dove intorno alle 3 circa, un gruppo di adolescenti non ancora identificati ha aggredito e malmenato, in due distinte circostanze e senza motivo, un paio di coetanei, provocando ad uno di loro una ferita lacero contusa al capo, refertata dai sanitari dell’ospedale cittadino con 10 giorni di prognosi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza del Comune presenti nelle vicinanze del parco. Non è il primo caso registrato e denunciato in zona. L'episodio fa il paio con quanto accaduto, sempre ieri sera, a Cerignola, in danno di due giovanissimi.