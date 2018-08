Un tratto di viale Ofanto è al buio: "Ci sono stati tentativi di furto, fate qualcosa!"

Buongiorno FoggiaToday,

sono Francesco un cittadino foggiano. Sono due mesi che in viale Ofanto, dove abito, precisamente all'altezza della questura, non funziona la pubblica illuminazione. Sto contattando il numero di telefono che è scritto sui pali della luce, ma è sempre occupato o fuori posto. Purtroppo la zona, essendo senza illuminazione, è stata oggetto di tentativi di furto. Volevo sapere chi contattare per fare la manutenzione. Spero che tu possa aiutarmi e magari pubblicare questo messaggio... magari chi di dovere si da una mossa. Grazie in anticipo.