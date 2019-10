Foggia, via Tommaso Fiore è nel buio totale: "E' così da un mese, non ne possiamo più!"

Salve FoggiaToday,

sono una cittadina che abita in via Tommaso Fiore. Da più di un mese questa via è completamente al buio. Il rischio, per noi residenti è quello di cadere e di incorrere in pericoli. In più, avendo una figlia che rientra a casa la sera per via del lavoro, ditemi se non devo preoccuparmi! Avevo già mandato una mail al comune, ma nulla è cambiato. Siamo ancora in queste condizioni (foto allegata). Per favore, a chi dobbiamo rivolgerci? Non se ne può più.