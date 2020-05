Brucia ancora il ghetto di Borgo Mezzanone. "Nel frattempo il Governo continua a fare demagogia sulla nostra pelle"

Ennesimo incendio nella tarda serata di ieri nell’insediamento dei braccianti di Borgo Mezzanone. Le fiamme hanno avvolto le baracche della pista. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio che ha distrutto sei baracche. Non si registra, per fortuna, nessun ferito. “Nel frattempo il Governo, preoccupato per la frutta e la verdura, continua a fare demagogia sulla nostra pelle e a rimanere sordo alle nostre grida - ha scritto Aboubakar Soumahoro, sindacalista dell'Usb - Se nelle campagne continueremo ad essere invisibili, porteremo gli stivali a Roma”.