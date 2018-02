Bracconieri sorpresi nel Parco: uno non si ferma all’alt, sequestrati fucile e cinghiale abbattuto

Altri due cacciatori, nell’ambito dell’attività di antibracconaggio, sono stati sorpresi dai militari delle stazioni Carabinieri Forestale di Mattinata e Manfredonia, in agro di Vieste, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, mentre esercitavano attività venatoria in area protetta.

I due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria mentre sono stati sottoposti a sequestro penale un fucile da caccia, una ricetrasmittente utilizzata illecitamente senza autorizzazione e un esemplare di cinghiale illecitamente abbattuto. Uno dei due soggetti, non fermatosi all’alt, a seguito collaborazione con i militari del Comando Tenenza di Vieste, veniva inoltre deferito per l’art. 650 c.p.. L’attività rientra tra i servizi mirati del controllo dell’attività venatoria a tutela degli ambienti naturali della provincia di Foggia e per il contrasto al bracconaggio.