Quattro bossoli davanti ad un palazzo di Stornarella (dove abita anche il sindaco Colia)

Quattro bossoli sono stati ritrovati questa mattina a Stornarella, di fronte al portone del palazzo in cui ha residenza il sindaco, Massimo Colia. I quattro “avvertimenti” sono stati rinvenuti dai condomini e denunciati immediatamente ai carabinieri della locale stazione. Dalle prime indagini non si esclude che il destinatario dell'atto intimidatorio possa essere altra persona, e non il sindaco.