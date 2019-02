Tubi scoppiati e case allagate, non c'è pace per le "palazzine gialle": "Qui rischiamo il colera e una nuova viale Giotto"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Borgo Mezzanone, palazzine gialle 'Impredil'. Ieri le famiglie hanno incontrato il sindaco del Comune di Foggia, Franco Landella. Questa mattina una squadra di tecnici si è recata in via Borsellino per sturare le fogne, dicono i residenti. Ma c'è un problema.

Perchè, nell'eseguire l’intervento, sarebbero scoppiati dei tubi. Ed ora i residenti devono fare i conti con perdite a go go. Al danno la beffa insomma. "Nessuno vuole intervenire ora perchè dicono che malattie non se ne vogliono prendere" denuncia la signora Laura. “Siamo prossimi al weekend e non possiamo stare in queste condizioni”.

Come documentato da Foggiatoday, è questa la condizione in cui vivono i residenti.