Quando un dramma si trasforma in farsa, Amiu ai residenti: "Eccovi scope e palette, pulite da voi gli scarichi fognari"

"Qui Borgo Mezzanone, via Paolo Borsellino. Pale, scope e tutine: così stamattina il personale AMIU ha consegnato ai residenti di Borgo Mezzanone parte del materiale per ripulire i box". A segnalare la vicenda che appare una beffa dopo le innemerevoli vicissitudini dei residenti, alle prese con ingolfamenti fognari e tubature rotte (per giunta, dopo l'intervento dei tecnici comunali) è Forza Nuova. "A nostro avviso non dovrebbe funzionare così - denuncia giustamente il referente, Domenico Carlucci-, perché nei box vi sono quintali di scarichi fognari e dovrebbe essere del personale specializzato a fare la disinfestazione. Oltre a questo almeno mascherine e guanti dove sono? È normale che una disinfestazione straordinaria venga lasciata nelle mani dei cittadini con tutti i rischi che ne conseguono?".

"Ci hanno lasciato anche sei tutine, con la raccomandazione di chiamarli non appena finiamo di pulire" denuncia Laura, una delle residenti. "Cosa che ovviamente non faremo, non vogliamo prendere il colera. Non abbiamo neanche le mascherine". La vicenda riteniamo si commenti da sè.