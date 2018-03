Borgo Mezzanone, 18enne accoltellato lungo la 'pista': è in prognosi riservata

Un giovane del Gambia, di 18 anni, è stato aggredito e accoltellato lo scorso sabato mattina sulla cosiddetta 'pista' di Borgo Mezzanone, agglomerato abusivo di baracche e alloggi di fortuna creatosi negli anni a ridosso del Centro di Accoglienza della borgata dauna. Il ragazzo, ospite del Cara, è stato trovato sanguinante e con delle ferite da taglio all'altezza dell'emitorace destro. Soccorso e trasportato immediatamente in ospedale, il 18enne è attualmente in prognosi riservata. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.

Non è il primo episodio di violenza registrato tra la pista e il Centro di accoglienza di Mezzanone: solo poche settimane fa, a metà febbraio, un 30enne nigeriano è stato accoltellato alla spalla: per lui una prognosi di 21 giorni. Ancor prima, il 13 gennaio un addetto alla mensa era stato preso a bottigliate in testa mentre nella notte tra il 22 e il 23 c’era stata una violenta lite presso l’ex pista abusiva adiacente il Cara, per la quale un trentenne era stato rintracciato all’interno del Cara e arrestato per tentato omicidio.