Sequestrate bombe in città: in arrivo artificieri da Bari, in corso operazioni di messa in sicurezza

Ordigni artigianali sequestrati, questa mattina, a Foggia, nel corso delle attività di 'rastrellamento' che i carabinieri stanno effettuando in questi giorni in città.

Gli ordigni - più di uno, sequestrati in abitazioni - sarebbero stati trasportati in un campo alla periferia di via Ascoli, a circa 5 km dal centro abitato di Foggia, lungo la Sp 105, dove gli artificieri dell'Arma, giunti da Bari, stanno operando per metterli in sicurezza, decidendo se e come farli brillare.

Sull'attività vige il massimo riserbo da parte dell'Arma.