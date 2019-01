Città 'bombardata', il Prefetto rassicura i foggiani: "Investigatori di alto livello, i taglieggiatori verranno presi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Ci sono ancora dei delinquenti a piede libero che non sono ancora stati raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare o loro che evidentemente provano, si illudono di affermare una loro presenza, lo fanno perchè il loro mestiere è taglieggiare. Ma non hanno capito che saranno assicurati alla giustizia. Cosa che succederà". Così il prefetto di Foggia, Massimo Mariani, all'esito del Comitato sull'Ordine Pubblico e sicurezza svoltosi oggi.

"Guardate, abbiamo investigatori di alto livello. Mi auguro che ci sia un sostegno della gente alla nostra attività. Si deve fare un lavoro di squadra, se anche la città lo fa si può raggiungere più rapidamente il risultato che noi desideriamo".

E sugli strumenti in campo e/o l'eventuale necessità di potenziarli, Mariani dice: "In questo momento la Provincia, in termini di uomini e mezzi, è sufficientemente coperta. Abbiamo le risorse per rispondere a questo tipo di azioni e lo abbiamo dimostrato nei mesi scorsi. Ma se non ci si mette in testa che la sicurezza non è solo questione di addetti ai lavori e il cittadino non collabora - e i modi ci sono per farlo in massima sicurezza- si crea un humus favorevole".

Militarizzazione (come qualcuno propone)? "Può essere una cosa piacevole a pensarsi ed anche affascinante per chi l'ascolta ma non è esattamente quello che serve. Abbiamo uomini e mezzi, ci vuole il tempo che ci vuole. Non molliamo" conclude Mariani.