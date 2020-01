Bombe e attentati: pool di esperti in città, appena arrivati per analizzare tracce e reperti

Attentati a Foggia, indagini serrate della polizia. In campo un pool di specialisti - composto da artificieri, biologi e chimici della Polizia Scientifica - ha raggiunto questa mattina gli investigatori della questura di Foggia, per esaminare il materiale repertato in occasione degli attentati incendiari e dinamitardi che hanno colpito la sede di diversi esercizi commerciali ed alcuni autoveicoli.

Gli esperti della Polizia Scientifica, infatti, sono dotati di specifiche competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche e sono intervenuti per l’espletamento di particolari accertamenti di polizia giudiziaria. "L’attività di questi specialisti costituisce - spiegano dalla questura - un supporto imprescindibile nell’ambito delle investigazioni, in particolare per l’esame e l’analisi delle tracce repertate sul luogo dove si è commesso un delitto".

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria, gli elementi raccolti sulla scena del crimine, per i vari reati consumati recentemente a Foggia, potranno essere esaminati e studiati più approfonditamente presso appositi laboratori di analisi dotati di strutture e tecnologie all’avanguardia.