Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attimi di paura nella notte a Vieste in via Papa Giovanni XXIII. Ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti la saracinesca di un negozio di elettronica, provocando danni per alcune centinaia di euro ma soprattutto tanto spavento tra i residenti della zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri della locale tenenza.