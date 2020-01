Bomba a Foggia: colpito 'Il Sorriso di Stefano' di Vigilante, all'interno ragazza avverte malore

Ancora un ordigno a Foggia, questa volta a poche ore dall'arrivo in città del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Annnpaola Porzio.

L'esplosione in via Vincenzo Acquaviva, al civico 37, davanti all'ingresso de 'Il Sorriso di Stefano', centro sociale polivalente per persone anziane autosufficienti appartenente alla cooperativa Sanità Più di Luca Vigialnte che ha preso il nome da un ospite residenziale che frequentava la RSSA 'Il Sorriso'.

La deflagrazione ha provocato alcuni danni alla saracinesca e tanto spavento per una ragazza che si trovava all'interno e che ha avvertito un malore. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia scientifica.

Il 3 gennaio scorso Cristian Vigilante, fratello di Luca e direttore del personale della struttura sanitaria, era stato vittima di un analogo episodio. Ignoti avevano piazzato e fatto esplodere una bomba in via D'Aragona davantia alla sua Range Rover.