Bomba carta alla 'Tamma', tre soggetti incappucciati lanciano ordigno verso l'auto dei Sannella

Hanno approfittato dei cancelli aperti per permettere il via-vai dei mezzi aziendali, per penetrare all'interno del cortile dello stabilimento 'Tamma' in corso del Mezzogiorno, a Foggia, e lanciare una bomba carta verso l'automobile dei fratelli Fedele e Franco Sannella, proprietari del pasticifio oltre che del Foggia Calcio.

Ad agire - stando a quanto ricostruito dai carabinieri, incaricati delle indagini del caso - sono stati tre giovani, tutti incappucciati, che si sono subito dileguati. La deflagrazione non ha danneggiato l'auto presa di mira, una Maserati. Il fatto è successo all'alba, e segue di poche ore l'atto incendiario che ha interessato il Suv del giocatore Pietro Iemmello, data alle fiamme da ignoti in via Bari.

Sul posto, i vigili del fuoco non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o altro tipo di innesco, benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell'accaduto. Nel mirino dei malviventi, sarebbe finito anche Massimiliano Busellato, espulso nel derby Lecce-Foggia per proteste, al quale ignoti avrebbero lanciato un petardo nel giardino della sua abitazione, alla periferia della città. Su quest'ultima vicenda, non risultano, al momento, riscontri investigativi dei carabinieri.