Paura nella notte a San Severo: bomba ai piedi di una ex oreficeria del centro storico

Grave atto intimidatorio, a San Severo, dove la scorsa notte una bomba è stata fatta esplodere ai piedi di una ex oreficeria. Il fatto è successo intorno alle 4, in via Daunia, una stradina del centro storico.

La deflagrazione è stata potente ed ha svegliato nel sonno gli abitanti del quartiere, molti dei quali si sono riversati in strada per lo spavento. L'esplosione ha danneggiato la serranda e ha mandato in frantumi i vetri di negozi e abitazioni vicine. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha bonificato e messo in sicurezza l'area. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. L'attività colpita pare fosse chiusa da un paio di mesi.