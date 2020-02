Bomba carta a Lucera, l'esplosione in viale Michelangelo: nel mirino l'ex studio di un perito assicuratore

Esplosione nella notte, a Lucera, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta ai piedi di un garage privato, in viale Michelangelo.

Il fatto è successo pochi minuti prima dell'una. Nel mirino dei bombaroli è finito un locale a livello strada, oggi utilizzato come deposito ma che fino a pochi mesi fa ospitava lo studio di un perito assicuratore (che è lo stessi proprietario dei locali). La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca e la soglia d'ingresso.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato la vittima: l'uomo ha riferito di non aver ricevuto minacce né ritiene di avere nemici. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Si tratta del secondo caso registrato a Lucera nel giro di poche settimane, dopo l'esplosione avvenuta a Porta Foggia in danno dei locali di un negozio di abbigliamento per l'infanzia non ancora aperto al pubblico.