Bomba in via Lucera. Ingenti danni a negozio e al palazzo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un forte boato ha svegliato la città, intorno all'una. Una bomba è esplosa davanti alla saracinesca di un esercizio commerciale in via Lucera, a Foggia. La forte deflagrazione ha divelto la saracinesca del negozio mandato in frantumi sia la vetrina che i vetri delle finestre del palazzo sovrastante. Anche sei auto hanno subito forti danneggiamenti Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la zona e la Polizia alla quale sono affidate le indagini.