La mafia alza il tiro, un'auto incendiata e una bomba ai manager de 'Il Sorriso': sui due episodi indaga la DDA di Bari

A provocare l'esplosione di via Vincenzo Acquaviva è stata una bomba carta innescata con una miccia a lenta combustione (le immagini video). L’onda d’urto ha interessato anche quattro autovetture parcheggiate - tra cui quella dell'uomo che aveva donato l'immobile del centro polivalente per anziani diretto dal manager foggiano di Sanità Più, Luca Vigilante, direttore della RSSA 'Il Sorriso' e fratello di Cristian, il direttore del personale al quale, il 3 gennaio scorso, ignoti hanno fatto esplodere l'autovettura in via D'Aragona.

L’attentato dinamitardo è stato compiuto alle 5.43 mentre all'interno dei locali si trovava una addetta alle pulizie, ancora sotto choc per l'accaduto. Per fortuna la dipendente non ha subito lesioni personali. Lo scoppio ha invece danneggiato la saracinesca metallica de 'Il Sorriso di Stefano', che si è introflessa provocando la lesione di un vetro dell’infisso retrostante.

Su entrambi gli episodi delittuosi, di via Acquaviva e via D'Aragona, indaga la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

L’attentato sarà oggetto di attenzione nel corso di un vertice che si terrà stamani tra inquirenti ed investigatori alla presenza di Annapaola Porzio, commissario straordinario antiracket del Governo e del Procuratore della DDA di Bari con i vertici delle forze di polizia, ma anche di associazioni, enti e istituzioni del territorio.

"Cambiate vita, così non otterrete nulla, chi ve lo fa fare". Le prime parole a caldo di Vigilante ai responsabili (il video). "Noi andiamo avanti. Con la vostra solidarietà e con fiducia nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze dell'ordine e nella giustizia“ il commento del Gruppo Telesforo.