"Nessun passo indietro". Il messaggio di Libera dopo a 'Il Sorriso': "Non lasciamo soli chi rompe il muro del silenzio"

Il commento di Libera dopo l'ennesima esplosione in città: "Alla luce dell'ultima bomba gridiamo forte: non sono ammesse diserzioni ma bisogna esserci, essere presenti per riappropriarci dei nostri spazi e dei nostri territori, mostrare fisicamente da quale parte si sta"