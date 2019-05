Bomba a San Severo, ordigno sventra colonnina del self-service: tanta paura ma il furto alla 'Tamoil' fallisce

Tentato furto con esplosivo, la scorsa notte, a San Severo, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno all'interno della colonnina per il servizio self-service del distributore di benzina 'Tamoil', in via Checchia Rispoli, alla periferia della città.

Il boato è stato potente, ed ha allarmato i residenti della zona, che hanno subito allertato le forze di polizia. Nonostante il 'botto', la cassaforte ha retto alla deflagrazione ed il furto rimasto solo tentato.

Da quantificare i danni provocati alla struttura. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nell'area di servizio e nella zona.