Boato nella notte a Foggia: esplode bomba carta, nel mirino una nota profumeria

Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte, ai piedi della profumeria 'Gattullo', in via Lecce, a Foggia. Il fatto è successo intorno all'1.30 della scorsa notte: l'ordigno, la cui esplosione è stata udita nettamente dai residenti della zona, ha causato lievi danni all'attività, danneggiandone la soglia d'ingresso, la saracinesca e parte della vetrina.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che in mattinata ascolteranno nel merito i proprietari dell'attività commerciale. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere della profumeria e di quelle presenti in zona, alla ricerca di elementi utili per un individuare i responsabili del gesto.