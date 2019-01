Bomba nella notte a Foggia: colpito ancora una volta Esteticamente

Un forte boato in via Lucera intorno alle 2.30 di notte. Ancora una volta nel mirino dei delinquenti finisce Esteticamente, attività commerciale già vittima di un reato analogo lo scorso 15 ottobre.

La deflagrazione ha provocato danni ingenti all'esterno e all'interno del negozio che rifornisce migliaia di parrucchieri ed estetisti di Foggia e Provincia. Tanto spavento anche tra gli abitanti della zona: "Siamo saltati dal letto" ci scrive una lettrice. Le fa eco un'altra foggiana: "Sono saltata per il forte rumore". "Non c'è pace per questa povera gente" l'amara constatazione di un foggiano.