Bomba in via Lucera, 'Esteticamente' chiude: "C'è tanta rabbia e amarezza"

Questa mattina sulla pagina Facebook di 'Esteticamente', rivendita di prodotti di salute e bellezza di via Lucera presso la quale fino a ieri si rivolgevano centinaia di parrucchieri ed estetisti del capoluogo dauno e della provincia, è comparsa una foto corredata da un breve commento, che lascia presagire un amaro destino per l'attività e per la comunità foggiana: "Il negozio Esteticamente chiude perché è stato distrutto da una bomba esplosa stanotte alle ore 1.11! Non ci sono parole tanta amarezza e rabbia".

Nel frattempo stanno giungendo a pioggia i messaggi di solidarietà per l'accaduto - oltre a quello del sindaco di Foggia - e l'invito di clienti e cittadini a non mollare e a riaprire i battenti al più presto.