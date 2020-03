Bomba a Lucera: nel mirino (per la seconda volta) negozio per bambini

Bomba carta esplode in via Porta Foggia, a Lucera.

E' il secondo atto intimidatorio registrato nel giro di un mese, in danno della stessa attività commerciale, un negozio di abbigliamento per bambini in procinto di aprire i battenti. Il fatto è successo all'1.10 della scorsa notte, quando ignoti hanno posizionato l'ordigno ai piedi della saracinesca dei locali.

La deflagrazione è stata avvertita in tutto il quartiere. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai colleghi della 'Sis' per gli accertamenti tecnici. Nessuna indicazione utile è giunta ai militari da parte delle vittime.

Al vaglio degli inquirenti la presenza di telecamere utili in zona. Il primo atto intimidatorio, lo ricordiamo, risale alla notte tra il 14 e 15 febbraio, poche ore prima dell'inaugurazione della sezione Dia di Foggia.