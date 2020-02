Ultima ora - Bomba nei pressi di una scuola: area transennata e artificieri in arrivo

Un ordigno artigianale - una sorta di 'bomba carta' - è stato trovato questa mattina, in via Menichella, a Foggia, nei pressi dell'istituto comprensivo 'Catalano-Moscati'.

L'ordigno era all'interno di una scatola, 'abbandonata' vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti, ma sarebbe stata successivamente spostata sul retro della scuola. L'area è stata transennata in attesa dell'arrivo degli artificieri, che verificheranno se si tratti realimente di una bomba, per poi precedere all'eventuale messa in sicurezza. Sul posto, i carabinieri.