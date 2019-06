Atto intimidatorio ad Ordona, bomba carta nella notte ai danni di una farmacia agricola

Atto intimidatorio ad Ordona, dove la scorsa notte, ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta ai piedi della saracinesca di una farmacia agricola lungo il viale della Stazione.

La deflagrazione, udita nettamente in tutto il quartiere, ha provocato fortunatamente solo lievi danni alla saracinesca. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali il titolare dell'attività - un uomo incensurato del posto - ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici. La zona non è dotata di telecamere.