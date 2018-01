Cittadino segnala ordigno nel cortile della ‘San Filippo Neri’: rimosso e disinnescato dagli artificieri

Alle ore 14.30 di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in via Federico Spera, presso il cortile della chiesa San Filippo Neri, in quanto era stata segnalata la presenza di una bomba carta.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza dell'ordigno e provveduto a presidiare l’area fino all’arrivo degli uomini del Nucleo Artificieri Antisabotaggio di Bari, il cui intervento si è reso necessario in quantoprivo di etichetta. Dopo aver predisposto il dispositivo di sicurezza, gli specialisti hanno rimosso e disinnescato il manufatto pirotecnico