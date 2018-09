San Giovanni Rotondo, atto intimidatorio ai danni dell'assessore Domenico Longo

Atti intimidatorio, a San Giovanni Rotondo. Una bomba carta è stata fatta esplodere, nella notte, ai danni dell'abitazione di campagna di Domenico Longo, assessore al Bilancio del Comune garganico. La deflagrazione ha colpito la veranda del casale, danneggiando la pavimentazione, il soffitto e la veranda. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, la zona non è servita da telecamere per la sicurezza.

Solidarietà incondizionata giunta dal sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla: "La logica della violenza e della intimidazione non troverà spazio a Palazzo di Città. Chi vuole condizionare l'attività amministrativa per eventuali interessi personali non può stare tranquillo, perché faremo in modo di stanare i loro giochi ed evitare ogni condizionamento dell'attività pubblica. San Giovanni Rotondo è trasparente nell'azione amministrativa e convinta a proseguire nella sua attività di sviluppo della città, facendo leva su progetti di rilancio dell'economia locale e di collaborazione con altri enti. Siamo più forti delle intimidazioni e facciamo più rumore delle bombe".