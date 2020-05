Paura a Carapelle, esplode bomba carta all'ingresso di un condominio: danneggiata l'auto di Sgarro (Natura Dauna)

Paura a Carapelle, dove la scorsa notte è stata fatta esplodere una bomba carta in via Berlinguer. La deflagrazione è stata potente e ha danneggiato in parte una Ford Kuga parcheggiata in strada, in parte la vetrata della porta d'ingresso di un condominio della zona.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. L'auto è riconducibile alla famiglia dell'imprenitore agricolo Matteo Sgarro, della società cooperativa 'Natura Dauna', vittima solo poche settimane fa di un grave atto incendiario nel quale sono andati distrutti circa 4000 cassoni per la raccolta degli ortaggi (sono leader nella lavorazione di asparagi e broccoletti). I militari stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.