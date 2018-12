Bomba a Cagnano Varano: atto intimidatorio contro un negozio di mobili

Una bomba carta è stata fatta esplodere, nella tarda serata di ieri, a Cagnano Varano. Il fatto è successo intorno alle 23.30, in corso Giannone: nel mirino dei malviventi è finita l'attività "L'arte del Mobile" Di Cataldo.

La deflagrazione, udita nettamente nel paese, ha scardinato la saracinesca del negozio di mobili e ne ha danneggiato la vetrata. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato la vittima dell'atto intimidatorio, nota ai militari, che però non ha saputo fornire particolari elementi. Gli uomini dell'Arma stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona; le indagini si muoveranno in .