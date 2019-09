Esplosione nella notte: ladri-bombaroli fanno saltare bancomat in aria e scappano col bottino

Salta in aria il bancomat della Banca Popolare di Bari, a Casalvecchio di Puglia. Gli istituti di credito sui Monti Dauni tornano nel mirino dei ladri-bombaroli.

E' accaduto poco prima dell'alba, quando intorno alle 4.30, ignoti hanno fatto saltare in aria (non è ancora chiaro se tramite ordigno e gas acetilene) lo sportello automatico della filiale di via Fratelli Bandiera.

L'azione è durata una manciata di minuti: la deflagrazione ha squarciato la cassa del bancomat e i malviventi sono fuggiti con l'incasso (si stima circa 10mila euro, ma il bottino verrà quantificato nel dettaglio nelle prossime ore).

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visualizzando le immagini delle telecamere situate in zona. Distrutto il bancomat, ingenti i danni causati alla filiale, soprattutto alla porta d'ingresso e agli arredi interni: ci vorranno giorni per ripristinare tutti i servizi.