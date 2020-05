Boato nella notte a San Paolo di Civitate: bomba alla 'Credem', salta in aria il bancomat

Boato nella notte, a San Paolo di Civitate, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico situato nel vano bancomat della 'Credem' di corso 20 settembre.

Il fatto è successo poco dopo le 4 della notte. Il botto è stato fortissimo: ha spaventato nel sonno i residenti della zona e ha provocato gravi danni alla filiale. Ci vorranno giorni per ripristinare i servizi. Al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati del circuito di videosorveglianza dell'istituto bancario. Si tratta dell'unica banca presente in paese: a causa dei danni subiti, fino al ripristino dell'attività, gli utenti dovranno spostarsi a San Severo a Torremaggiore con notevoli disagi, soprattutto per gli anziani.