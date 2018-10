Salta in aria bancomat Bper ad Ordona, malviventi scappano lasciando 8mila euro in cassa

Assalto al bancomat della filiale BPer di Ordona, comune dei Cinque Reali Siti. Il fatto è successo poco prima delle tre, in via Irpinia, dove i malviventi hanno posizionato una "marmotta" esplosiva nella fessura dello sportello automatico.

La deflagrazione è stata potente ed ha svegliato l'intero paese. Pesantemente danneggiati i locali dell'istituto di credito: ci vorranno parecchi giorni per ripristinare gli ambienti. Il 'botto' ha richiamato immediatamente sul posto una pattuglia dei carabinieri in servizio di pattugliamento notturno, il cui arrivo ha messo in fuga i malviventi.

All'interno del bancomat, i militari hanno recuperato 8mila euro in contanti: non è chiaro quindi se i ladri siano riusciti a consumare, almeno in modo parziale, il furto oppure sono scappati a mani vuote. Il punto verrà sciolto non appena la banca fornirà la rendicontazione del denaro presente nella cassa del bancomat, al netto di prelievi e versamenti effettuati da avventori. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle immagini delle telecamere a circuito chiuso della banca.