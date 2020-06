Ultima ora: paura a Orta Nova, bomba fa saltare in aria un'auto parcheggiata in via Rosselli

Una bomba carta è stata fatta esplodere poco fa, sotto un'autovettura parcheggiata in via Fratelli Rosselli, ad Orta Nova. Il fatto è successo intorno alle 13.30, quando il 'botto' ha fatto sobbalzare i residenti della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel mirino è finita la Lancia Musa, di proprietà di una donna del posto, incensurata. Distrutta la parte posteriore del mezzo. Sul posto, sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici e per avviare le indagini del caso. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona. Seguono aggiornamenti.