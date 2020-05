Bomba ad Ascoli Satriano: banditi assaltano e fanno saltare in aria il bancomat della Bper

Furto e boato nella notte, intorno alle 3.40, ad Ascoli Satriano dove la banda dei bancomat ha assaltato e fatto saltare in aria lo sportello della filiale della Bper in Largo Ausilio. Il colpo, oltre ad aver provocato danni alla banca, ha spaventato decine di cittadini sobbalzati dal letto per via della forte esplosione. Indagano i carabinieri.

