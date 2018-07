Blitz al 'San Bernardino', sorpresa sotto un albero di fico: trovate centinaia di munizioni per kalashnikov e fucili

Centinaia di cartucce per kalashnikov e fucili. Un numero davvero ingente, sequestrato nella giornata di ieri a San Severo, dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia insieme ai colleghi del commissaraito cittadino.

Oltre cento quelle per kalashnikov, il doppio quelle per fucili calibro 12. Il blitz è scattato alle 11.30 di ieri, dopo una fitta attività info-investigativa: gli agenti hanno raggiunto il quartiere San Bernardino dove hanno individuato un terreno in cui potessero essere celate le munizioni. Dopo una minuziosa ricognizione del terreno, sono iniziate le operazioni di scavo che hanno portato all’individuazione - sotto circa 20 cm di terreno, sotto un albero di fico - di un contenitore cilindrico della lunghezza di 113 cm, nel quale erano contenute le munizioni. Sono in corso ulteriori indagini al fine di risalire ai responsabili della detenzione illegale delle munizioni.