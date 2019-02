Pattuglie della polizia in Corso del Mezzogiorno: massiccia presenza nel piazzale degli alloggi ex Onpi

Da questa mattina - nell'ambito di una straordinaria attività di controllo del territorio e polizia giudiziaria - alcune pattuglie del 113 sono in Corso del Mezzogiorno nel piazzale dell'ex Onpi di Foggia, la palazzina di alloggi popolari alla periferia della città. Al momento non si hanno notizie sui motivi della presenza massiccia degli agenti, con cani antidroga, ma continuano ad arrivarci segnalazioni circa la presenza costante delle pattuglie del 113 nella zona.