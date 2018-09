Operazione della DDA a Vieste, la polizia colpisce ancora il clan Perna

Blitz della Polizia di Stato contro il clan Perna. A Vieste, sul Gargano, è in corso di esecuzione una vasta operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, da parte delle Squadre Mobili di Foggia, di Bari e del Servizio Centrale Operativo nei confronti di appartenenti al gruppo criminale facente capo al pregiudicato Girolamo Perna, già pesantemente colpito col blitz dello scorso 21 agosto.

Numerose le misure restrittive eseguite. I reati contestati sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), detenzione e porto di numerose armi da sparo, reati tutti aggravati dal contesto mafioso in cui la compagine criminale attinta dalle misure restrittive è pienamente inserita. I particolari dell'operazione verranno forniti in mattinata, nell'ambito di una conferenza stampa in programma alle 11, in questura a Foggia, cui prenderanno parte il questore della provincia di Foggia, Mario Della Cioppa e il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Bari, coordinatore DDA, Francesco Giannella