Blitz nei cantieri edili del Foggiano: sospese 8 imprese, violazioni in materia di sicurezza e per lavoro irregolare

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia continua nell’azione ispettiva di costante controllo nell’ambito dei cantieri edili dell’intera provincia, per l’osservanza degli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza, confermando così la sua assidua presenza per il controllo del territorio.

Dal 15 al 30 settembre sono state effettuate 21 attività ispettive presso cantieri edili in tutta la provincia, interessando i comuni del Gargano, del Subappennino, fino a Margherita di Savoia, e il Comune di Foggia. Da tali controlli sono state riscontrate 16 violazioni penali in materia di sicurezza per un importo complessivo di €. 39.312,00.

Accertate inoltre 17 violazioni per lavoro irregolare per un importo complessivo di € 61.200,00 e sospese 8 attività imprenditoriali con annessa sanzione complessiva di € 16.000,00.