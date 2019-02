Guerra tra clan, dopo l'omicidio De Rosa scatta il blitz dei carabinieri nel basso Tavoliere

Oltre a numerose perquisizioni, è in corso di esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto pregiudicato di Trinitapoli per un duplice tentato omicidio commesso nel 2014 nell'ambito della guerra di mafia