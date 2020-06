Strada completamente invasa dalle blatte: massicia disinfestazione in via Nigri, nel week-end le segnalazioni choc

Da alcuni giorni le squadre dell'unità operativa di Foggia di Amiu Puglia sono impegnati in una "mirata azione di disinfestazione e pulizia per contrastare il proliferare di insetti e blatte, fenomeno purtroppo abituale con il salire delle temperature e dell’umidità" spiegano.

Dopo la segnalazione di una lettrice a Foggiatoday, questa mattina gli operatori sono intervenuti in via Alfonso Nigri. "Va ricordato che sono stati e sono mesi molti complicati che vedono gli uomini di Amiu alle prese con una massiccia azione di sanificazione che interessa l’intera città tra centro, periferia, quartieri residenziali e borgate. Specifici interventi continuano ad essere dedicati alle zone di maggiore affluenza pedonale come le aree antistanti i supermercati, le farmacie, gli uffici postali e gli uffici bancari e le aree mercatali".