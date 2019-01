Lavori in via Tenente Iorio, danneggiati cavi dell'alta tensione: salta la corrente in tutta la zona

Paura, poco fa, in via Tenente Iorio, a Foggia, dove - durante alcuni lavori di scavo in strada - sono stati danneggiati alcuni cavi elettrici dell'alta tensione.

Traffico rallentato e tanta paura per residenti e passanti, che hanno udito due piccole esplosioni in sequenza, derivati verosimilmente dal cortocircuito innescato. Sul posto, per mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che hanno chiarito la natura dell'accaduto. Inizialmente, infatti, si temeva per la rottura delle tubature del gas, ipotesi subito esclusa dagli operatori. Tre operai sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati dagli operatori del 118, sopraggiunti insieme alla Polizia Locale. La zona al momento è priva di elettricità. I tecnici sono già al lavoro.