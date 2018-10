Sorpreso in pieno centro ad espletare bisogni in strada: scatta il Daspo urbano per un 30enne

Sorpreso mentre espletava i propri bisogni in strada: scatta il Daspo urbano. E' accaduto nella giornata di mercoledì, 24 ottobre, a Foggia: nel corso dei servizi di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato una persona nell’atto di soddisfare i propri bisogni corporali sulla pubblica via.

Il fatto è successo in pieno centro, ovvero in via Scillitani/ angolo Viale XXIV Maggio/Piazza Cavour: l'uomo - cittadino del Ciad, di 30 anni - è stato preso in custodia dagli operatori, ma visto l’evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e piantonato presso gli Ospedali Riuniti. Il 30enne è stato sanzionato colpito da ordine di allontanamento (Daspo urbano).