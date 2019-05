In vacanza sul Gargano, bimbo di 2 anni muore per febbre alta: Procura apre un fascicolo

La vacanza sul Gargano si trasforma in tragedia, per una coppia di tedeschi in viaggio verso Vieste. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il figlio della coppia - un bambino di appena due anni - è deceduto a causa di complicazioni derivanti da febbre alta, forse causata da broncopolmonite.

Sulla vicenda, la Procura di Bari ha aperto un fasciolo e ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo, figlio unico, deceduto al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove era giunto già in condizioni critiche. Pare che il piccolo, prima del viaggio, fosse stato visitato da due medici a Berlino, i quali non hanno ravvisato pericoli e non hanno sconsigliato alla famiglia di intraprendere il viaggio. La situazione sarebbe degenerata a Santi Spirito, dove la coppia ha fatto tappa prima di risalire verso il Gargano.