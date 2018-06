Seu: proseguono campionamenti e controlli dopo la morte della bimba di 13 mesi

Dopo la morte della bambina di Lucera di 13 mesi affetta dalla Seu, l'unità di crisi della Asl di Foggia - composta dagli specialisti dei servizi veterinari, di igiene degli alimenti e della nutrizione e igiene pubblica aziendali - prosegue alacremente nell’attività di campionamento di alimenti e di controllo di esercizi commerciali, allevamenti e caseifici del territorio.

L'Asl precisa che qualsiasi riferimento ad aziende locali non deve essere considerato, ad oggi, attendibile (Il riferimento è a un audio fatto circolare via WhatsApp attraverso il quale una donna attribuiva responsabilità ad un caseificio della zona), in quanto sono ancora in corso le procedure ispettive della unità di crisi e le relative analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia.