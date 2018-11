VIDEO | L'albero della vita per ricordare Antonio Loprieno a cinque anni dalla sua morte

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della strada, a Foggia si è svolta anche la cerimonia di commemorazione di Antonio Loprieno, foggiano morto il 19 settembre del 2013 in un incidente con la sua moto in via Natale D'Agostino, all'altezza di Tratturo Camporeale.

Questa mattina è stato piantumato e benedetto un albero in ricordo di Loprieno, nel luogo in cui perse la vita cinque anni fa.